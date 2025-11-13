

Berlino, 13 nov. (Adnkronos) - Attivisti pro-Pal hanno scalato l'iconica Porta di Brandeburgo di Berlino e hanno esposto uno striscione filopalestinese, provocando diversi arresti. Lo ha riferito la polizia tedesca, aggiungendo che tre manifestanti sono saliti sul monumento utilizzando una piattaforma elevatrice, esponendo uno striscione con la scritta: "Mai più genocidio, libertà per la Palestina". La polizia di Berlino ha arrestato gli attivisti – due donne e un uomo – assieme ad altre tre persone.

