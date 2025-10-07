

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Due anni fa gli assassini di Hamas massacrarono e rapirono centinaia di inermi civili israeliani. Un pensiero di vicinanza ai familiari delle vittime di quell'orrore e la più ferma condanna del terrorismo, il cui criminale scopo è sfruttare le sofferenze per seminare odio e morte". Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.

