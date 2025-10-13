Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Gli ostaggi israeliani sono stati restituiti alle loro famiglie. Immagini che danno fiducia e aprono alla speranza che si arrivi finalmente a una pace vera e duratura per Gaza". Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.
Mo: Ascani (Pd), 'ostaggi restituiti a famiglie apre speranza per pace vera e duratura a Gaza'
13 ottobre, 2025 • 11:03
Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "Gli ostaggi israeliani sono stati restituiti alle loro famiglie. Immagini che danno fiducia e aprono alla speranza che si arrivi finalmente a una pace vera e duratura per Gaza". Così Anna Ascani, deputata Pd e vicepresidente della Camera.