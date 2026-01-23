Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "Trump è certo che Meloni scalpiti per un posto a sedere nel suo Board of Peace. Meloni aveva detto tutt'altro. Uno mente. Se la presidente del Consiglio continuerà a tacere sarà chiaro quale è dei due". Lo scrive sui social Anna Ascani del Pd.
Mo: Ascani, 'chi mente tra Meloni e Trump? Se premier tace, chiaro chi dei due...'
23 gennaio, 2026 • 12:43
