Tel Aviv, 28 lug. (Adnkronos) - I rettori di cinque università israeliane hanno chiesto al primo ministro Benjamin Netanyahu di dare istruzioni all'esercito israeliano perché intensifichi gli sforzi per "risolvere il terribile problema della fame a Gaza". Nonostante la "grande responsabilità" di Hamas e di altre organizzazioni nella situazione umanitaria a Gaza, "come popolo che è stato vittima dell'orribile Olocausto in Europa, abbiamo il dovere speciale di agire utilizzando tutte le misure disponibili per evitare e scongiurare danni crudeli e indiscriminati a uomini, donne e bambini innocenti", hanno dichiarato i rettori in una lettera, condannando le dichiarazioni dei membri della Knesset e dei ministri che "promuovono la distruzione intenzionale di Gaza e spingono la popolazione civile fuori dalla Striscia".

I presidenti degli atenei hanno affermato di aspettarsi un rimprovero "chiaro e deciso" dal primo ministro e dal governo, spiegando che le dichiarazioni dei membri della Knesset sono "un invito profondamente immorale a compiere azioni che, secondo importanti giuristi in Israele e nel mondo, costituiscono crimini di guerra e crimini contro l'umanità". Le cinque università i cui rettori hanno firmato la lettera includono l'Università Ebraica, il Technion, l'Università di Tel Aviv, l'Open University e il Weizmann Institute. I rettori dell'Università di Haifa, dell'Università Ben Gurion, dell'Università Bar Ilan, dell'Università Ariel e dell'Università Reichmann non hanno firmato la dichiarazione.