

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "Io credo che la ministra Roccella sia stata fraintesa. E che il senso del suo discorso fosse: 'A cosa serve andare ad Auschwitz se poi rimane l'antisemitismo?'. Per noi il nazismo è il male assoluto e la Shoah una tragedia indimenticabile. Così come abbiamo sempre manifestato stima, affetto e rispetto per la senatrice Segre e la sua storia. L'antisemitismo è a sinistra non tra noi". Lo dice il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.

