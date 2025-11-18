

Ramallah, 18 nov. (Adnkronos) - Sono stati entrambi uccisi dalle forze di scurezza israeliane i due terroristi che hanno compiuto oggi l'attacco con un'auto e un accoltellamento all'incrocio di Gush Etzion in Cisgiordania, causando 4 feriti. Sono stati identificati dalle autorità palestinesi come Imran al-Atrash e Walid Sabarneh, entrambi di 18 anni. Secondo il ministero della Salute dell'Autorità Nazionale Palestinese, Al-Atrash è originario di Hebron, mentre Sabarneh è originario della vicina città di Beit Ummar. Il ministero ha affermato di essere stato informato della loro morte e che i loro corpi sono trattenuti dalle autorità israeliane.

