Roma, 16 feb. (Adnkronos) - Anche Più Europa firmerà la risoluzione con Pd, M5S e Avs sulle comunicazioni di Antonio Tajani domani alla Camera sulla partecipazione dell'Italia da 'osservatore' alla riunione del Board of Peace.
**Mo: anche Più Europa firma risoluzione con Pd-M5S e Avs su Board of Peace**
16 febbraio, 2026 • 17:33
