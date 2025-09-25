

Roma, 25 set.-(Adnkronos) - “L’Italia ha dimostrato con fatti concreti di essere in prima linea nell’aiuto umanitario alla popolazione di Gaza. Nonostante ciò assistiamo a una Flotilla che, sotto il paravento dell’aiuto, insiste nel forzare la mano e nel mettere a rischio la sicurezza dei nostri connazionali e dei nostri militari. Fino a che punto si vuole arrivare? Il fine è portare aiuti, che possiamo consegnare noi in piena sicurezza, o fare propaganda politica con tutti i pericoli del caso?". Così Cristina Almici, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

"La presenza delle nostre imbarcazioni ‘Fasan’ e ‘Alpino’, inviate per prevenire incidenti e proteggere vite, comporta un impegno finanziario enorme, ma nonostante ciò il Governo ha comunque scelto di agire per tutelare i nostri cittadini e mantenere l’Italia protagonista di un’azione umanitaria seria e concreta. Chiediamo senso di responsabilità a tutti: chi oggi alimenta iniziative fuori controllo e annuncia mobilitazioni permanenti in cento piazze italiane sappia che sta minando la sicurezza e gravando sulle tasche degli italiani. L’Italia continuerà a fare la sua parte per portare aiuto e protezione, ma non accetterà che comportamenti irresponsabili mettano a rischio la vita dei nostri militari e la stabilità del Paese”, conclude.

