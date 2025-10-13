

Roma, 13 ott (Adnkronos) - “Dopo 2 anni finalmente gli ostaggi israeliani rapiti sono tornati a casa. Siamo felici per loro e per le famiglie che li hanno potuti riabbracciare. Speriamo che nel pomeriggio possano anche essere restituite le salme di chi non ce l’ha fatta. Cosi come guardiamo con speranza alla tregua e alla crescita degli aiuti umanitari nella Striscia". Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri e Difesa a palazzo Madama.

"Allo stesso tempo guardiamo con apprensione ai prossimi passaggi di un piano impostato su equilibri fragili che, per partire, ha dovuto inevitabilmente accettare una buona dose di ambiguità. Servirà il massimo della collaborazione possibile tra Paesi arabi, USA e Unione Europea, che finora ha giocato purtroppo un ruolo marginale. Il governo italiano, piuttosto che limitarsi ad applaudire, lavori per uno sforzo comune europeo a sostegno di tutte le fasi del piano e per tenere viva la prospettiva dei “due popoli due Stati”", aggiunge Alfieri.

