

Gaza, 25 ago. (Adnkronos) - Francesca Albanese ha chiesto sanzioni dopo l'uccisione dei quattro giornalisti e del personale della protezione civile nell'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser di Khan Yunis, nella Striscia di Gaza meridionale. In un post su X, l'inviata dell'Onu ha scritto: "Soccorritori uccisi in servizio. Scene come questa si verificano ogni momento a Gaza, spesso invisibili, in gran parte non documentate. Imploro gli Stati: quanto altro deve ancora essere visto prima di agire per fermare questa carneficina? Rompete il blocco. Imponete un embargo sulle armi. Imponete sanzioni".

Le dichiarazioni sono arrivate dopo la condivisione di un video che sembra mostrare un secondo attacco aereo israeliano durante una diretta su Al-Ghad Tv, pochi minuti dopo il primo attacco all'ospedale Nasser di Khan Younis. L'ufficio stampa del governo di Gaza ha ora confermato che tra le vittime dell'attacco ci sono quattro giornalisti: Hossam al-Masri, Mohammed Salama, Mariam Abu Daqa e Moaz Abu Taha.

