Gaza, 31 ott. (Adnkronos) - Pesante fuoco di carri armati israeliani e bombardamenti di artiglieria a est di Khan Younis. Lo riferisce al Jazeera, citando fonti secondo cui l'Idf sta portando avanti operazioni di demolizione, oltre a bombardamenti di artiglieria e fuoco di carri armati pesanti nella città della Striscia di Gaza meridionale.
Mo: al Jazeera, 'pesante fuoco di carri armati israeliani a est di Khan Younis'
31 ottobre, 2025 • 21:03
