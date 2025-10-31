

Gaza, 31 ott. (Adnkronos) - Pesante fuoco di carri armati israeliani e bombardamenti di artiglieria a est di Khan Younis. Lo riferisce al Jazeera, citando fonti secondo cui l'Idf sta portando avanti operazioni di demolizione, oltre a bombardamenti di artiglieria e fuoco di carri armati pesanti nella città della Striscia di Gaza meridionale.

