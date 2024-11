Ramallah, 5 nov. (Adnkronos/Afp) - Le forze israeliane hanno ucciso sette palestinesi nel corso di due diverse operazioni in Cisgiordania nelle quali l'Idf ha confermato di aver preso di mira i militanti. Due di queste persone sono state uccise nella città di Tammun, ha affermato Ahmad Assad, governatore della vicina città di Tubas.

L'esercito israeliano ha dichiarato che, "durante un'operazione notturna, le forze israeliane hanno avuto scontri a fuoco con i terroristi, hanno individuato sette ordigni esplosivi in ​​una moschea e un aereo dell'aeronautica militare israeliana ha colpito ed eliminato due terroristi armati".

Altri due uomini palestinesi sono stati uccisi in un attacco aereo nella città di Qabatiyah, vicino a città di Jenin, nella Cisgiordania settentrionale, ha affermato il governatore di Jenin Kamal Abu Rubb. Infine, altre tre persone sono state uccise dall'esercito israeliano a Qabatiyah, ha affermato il ministero della Salute palestinese.