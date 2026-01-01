

Ankara, 1 gen. (Adnkronos) - Migliaia di persone, probabilmente fino a 500mila, si sono unite a una manifestazione di Capodanno per Gaza a Istanbul, sventolando bandiere palestinesi e turche e chiedendo la fine della violenza nel territorio devastato dalla guerra. I dimostranti ssi sono radunati per marciare verso il ponte di Galata della città, con lo slogan: "Non resteremo in silenzio, non dimenticheremo la Palestina". Alla manifestazione presenti più di 400 organizzazioni della società civile; uno degli organizzatori è Bilal Erdogan, il figlio più giovane del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Fonti della polizia e l'agenzia di stampa statale Anadolou affermano che circa 500.000 persone hanno aderito alla marcia, durante la quale si sono tenuti discorsi e si è esibita la canzone "Free Palestine" del cantante libanese Maher Zain. "Preghiamo affinché il 2026 porti del bene a tutta la nostra nazione e ai palestinesi oppressi", ha affermato Bilal Erdogan, che presiede il consiglio di amministrazione della Fondazione Ilim Yayma, un ente di beneficenza per l'istruzione che è stato uno degli organizzatori della marcia.

