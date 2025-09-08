Tel Aviv, 8 set. (Adnkronos) - Quindici persone sono rimaste ferite in un sospetto attentato con armi da fuoco a Gerusalemme Est. Lo riferiscono i media israeliani citando i soccorritori del Magen David Adom (Mda), presenti sul luogo della sparatoria avvenuta alla fermata dell'autobus all'incrocio Ramot. L'Mda ha aggiunto che due terroristi sono stati "neutralizzati".
**Mo: 15 feriti in attentato a Gerusalemme, uccisi 2 terroristi**
8 settembre, 2025 • 07:44
