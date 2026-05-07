

Ravenna, 7 mag. (Adnkronos) - Mirabilandia, il parco divertimenti più grande d’Italia, annuncia il calendario degli eventi per l’estate 2026, confermandosi un punto di riferimento per l’intrattenimento di tutte le età. Un programma ricco di spettacoli dal vivo, ospiti d’eccezione e nuove esperienze immersive. Si parte sabato 20 giugno con una grande serata all’insegna della comicità per festeggiare la Notte Rosa, il famoso Capodanno dell’Estate che coinvolge la Riviera Romagnola. Sul palco di Piazza della Fama saliranno tre protagonisti del cabaret italiano: Scintilla, Paolo Migone e Sergio Sgrilli. Ognuno porterà in scena uno spettacolo, per una serata di risate e leggerezza. Sabato 25 luglio Mirabilandia festeggia il suo compleanno con l’evento Mirabilandia Birthday Party che vedrà protagonista Giorgio Vanni insieme alla sua band I Figli di Goku, per un concerto che farà cantare intere generazioni sulle note delle più amate sigle dei cartoni animati. Special guest della serata sarà l'ammiraglio Max Longhi. A seguire, l’imperdibile DJ set “Alla DiscoTEKa” di Daniel Tek per ballare fino a notte fonda con la chiusura eccezionale del Parco alle ore 01.00.

Grande attesa anche per il “Suburbia Summer Nightmare” che dall’11 al 16 agosto propone una piccola anticipazione delle incredibili atmosfere di Halloween. L’evento horror estivo tornerà a trasformare Mirabilandia in un’esperienza immersiva tra paura e adrenalina, che quest’anno avrà una grande novità dedicata agli amanti del brivido. Stay tuned! Torna anche quest’anno il Fluo Party by Rds. Sabato 29 agosto spazio al colore e alla musica per un appuntamento all’insegna dell’energia e dello spettacolo con animazione, gadget, tanta musica firmata RDS e apertura straordinaria del Parco fino a mezzanotte. La conduzione sarà affidata a Filippo Ferraro, voce ufficiale di RDS, per una serata coinvolgente e ricca di sorprese. Chiude il calendario degli eventi estivi l’appuntamento di sabato 12 settembre con la comicità irriverente dei PanPers. Il celebre duo composto da Andrea Pisani e Luca Peracino porterà sul palco uno spettacolo unico, che promette risate e momenti indimenticabili.

“Con un mix perfetto di spettacoli, musica live, eventi esclusivi, comicità, grandi attrazioni e novità, Mirabilandia si prepara a vivere un’estate 2026 senza precedenti, consolidando il suo ruolo di destinazione d’eccellenza per il tempo libero in Italia”, dichiara Sabrina Mangia, Managing Director di Mirabilandia. Tutti gli eventi sono inclusi nel biglietto di ingresso a Mirabilandia e saranno anche un’occasione diversa per godere del divertimento delle tante attrazioni e degli spettacoli in programma. Previste promozioni e tariffe speciali. Per ulteriori informazioni: mirabilandia.it.

