(Adnkronos) - La realizzazione di una documentazione medica accurata e il tempo dedicato all’ascolto del paziente sono spesso sacrificati a causa di ritmi di lavoro serrati e dalla carenza di tempo. Per affrontare questa sfida e restituire al medico la possibilità di concentrarsi maggiormente sul paziente, MioDottore introduce "NOA” una serie di servizi basati sull’Intelligenza Artificiale.

Roma, 21 novembre 2024 – MioDottore, piattaforma di riferimento in Italia e a livello mondiale per le prenotazioni online di visite mediche ed esami diagnostici parte del gruppo DocPlanner, annuncia l’arrivo diNOA la nuova suite di servizi innovativi basati sull’Intelligenza Artificiale, progettati per affiancare e supportare l’attività quotidiana dei medici di base e di qualsiasi specialista come un vero e proprio “assistente personale virtuale”.

Maggiore efficienza e un processo di lavoro semplificato

In un mondo in cui le attività amministrative possono occupare fino al 30% del tempo* di un medico, ogni minuto speso lontano dal paziente è un’occasione persa per migliorare il rapporto umano e la qualità delle cure. In media, infatti, un medico dedica fino a due ore* al giorno a scrivere, ricontrollare e rielaborare gli appunti delle visite. Un carico che, oltre a consumare energie, incide sulla possibilità di concentrarsi completamente su chi ha bisogno di attenzione. A peggiorare la situazione, il multitasking può risultare un nemico: può infatti compromettere la qualità del lavoro e aumentare il rischio di errori.

Con l’obiettivo di migliorare tutte queste situazioni scende in campo NOA, una suite composta da soluzioni innovative pensate per liberare i professionisti sanitari dal peso delle attività amministrative e burocratiche.

NOA Notes, è il primo servizio disponibile

Il primo servizio della suite già disponibile è NOA Notes ed è capace di trascrivere e riassumere in modo organizzato e personalizzato le informazioni che vengono scambiate tra medico e paziente durante la visita, eliminando le conversazioni informali. Non si tratta solo di un supporto tecnologico, ma un vero e proprio alleato nel disbrigo delle pratiche quotidiane dei dottori. Per evitare che troppe attività si accumulano al termine della giornata, NOA notes contribuisce a riordinare i dati emersi durante il consulto medico in un riepilogo dettagliato che viene elaborato fino a 10 volte più velocemente di quanto riuscirebbe a fare un dottore. Inoltre, questo servizio è compatibile con qualsiasi software in uso per gestire gli episodi clinici e, grazie alla sua interfaccia intuitiva, facile da usare da chiunque.

NOA Notes non è l’unico servizio basato sull’Intelligenza Artificiale della suite NOA, è previsto l’arrivo entro il 2025 di ulteriori strumenti volti ad automatizzare la gestione delle attività quotidiane.

Un supporto prezioso, ma il professionista resta il decisore finale

L'introduzione di strumenti di aiuto, come l'Intelligenza Artificiale, offre un contributo prezioso ai dottori, migliorando la loro efficienza senza compromettere il ruolo centrale del professionista che rimane indispensabile. Con la sua esperienza, competenza e capacità di interpretare contesti complessi, è l’unico in grado di prendere decisioni informate e responsabili. Per questa ragione la suite NOA non è un dispositivo medico, né può sostituire il giudizio critico umano, fondamentale per garantire scelte etiche e personalizzate. In questo contesto, il professionista conserva piena autonomia nel processo decisionale e NOA si occupa solamente di sollevare il medico dalla gestione delle attività documentali e dello svolgimento delle pratiche quotidiane.

Tutti i servizi NOA sono conformi al GDPR, i dati personali sono protetti e crittografati.



*Risultati di test condotti su un campione di clienti che utilizzano già NOA

Informazioni su MioDottore



MioDottore fa parte del Gruppo DocPlanner ed è la piattaforma leader in Italia dedicata alla sanità privata che connette i pazienti con medici specialisti, medici di medicina generale, centri medici e ospedali come IEO, Istituto Auxologico Italiano, Ospedale San Raffaele, Ospedale Israelitico, Gruppo Mantova Salus, Gruppo GVM e Gruppo PSH. MioDottore offre ai pazienti uno spazio dove prenotare online visite mediche con medici specialisti e medici di medicina generale e recensire lo specialista più adatto alle proprie esigenze. Allo stesso tempo fornisce ai professionisti sanitari e ai centri medici utili strumenti per gestire il flusso di pazienti, migliorare l'efficienza e la propria presenza online e acquisire nuovi pazienti. Arrivato in Italia nel novembre 2015, ha già registrato numeri record con 2,5 milioni di prenotazioni al mese, oltre 8 milioni di visite mensili al portale e 300.000 dottori disponibili sulla piattaforma. Sono parte di MioDottore anche il CRM TuoTempo, che permette a cliniche, ospedali, ambulatori e studi medici di gestire interamente il percorso digitale del paziente, e GIPO il software gestionale per strutture mediche n. 1 in Italia, che ad oggi gestisce oltre 2.500 centri medici. Il Gruppo DocPlanner attualmente serve 90 milioni di pazienti e gestisce 18 milioni di prenotazioni ogni mese. Conta oltre 2 milioni di professionisti e circa 12 milioni di recensioni sui suoi siti in 13 paesi. L’azienda, fondata nel 2012 in Polonia, ad oggi si avvale di un team di 2.200 persone con sedi a Varsavia, Barcellona, Istanbul, Roma, Città del Messico, Monaco, Bologna e Curitiba.

Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.miodottore.it/



