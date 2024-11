(Adnkronos) - Celonis sceglie MINT come primo partner nel settore marketing e media per espandere la propria offerta nel processo pubblicitario

Milano, 21 Novembre 2024 - MINT, leader mondiale nel software di Advertising Resource Management (ARM), annuncia oggi una partnership con Celonis, leader mondiale nel Process Mining e Process Intelligence. La collaborazione permetterà a MINT di integrare l'intelligence di processo nel proprio software, grazie a dati e informazioni utili sull’esecuzione dei processi per il marketing e i media e su come questi ultimi possano essere ottimizzati, al fine di fornire valore aggiunto in tutti i settori, con particolare focus sulle attività di marketing e media management per gli inserzionisti globali.

Come parte di questo accordo globale, MINT diventerà la piattaforma partner di riferimento per le soluzioni Celonis relative al settore marketing e media. Celonis collabora con le aziende leader in ambiti come finanza, customer experience e supply chain, tra gli altri, per costruire una rete di Independent Software Vendors (ISV) chiave che aiutano le organizzazioni ad aumentare la propria efficienza e a raggiungere risultati di business.

Le organizzazioni potranno individuare inefficienze operative nella pianificazione e nell'acquisto dei media, ottimizzare i processi e la collaborazione con stakeholder interni e agenzie, accelerare le approvazioni e le attivazioni delle campagne, e ridurre errori e attività manuali nella gestione pubblicitaria, come inserimenti dati errati o allocazioni di budget non corrette. La piattaforma identifica anche potenziali ottimizzazioni per la creazione di valore aggiunto a livello di bottom-line, top-line e green-line.

La partnership rafforzerà le capacità di MINT nel supportare le aziende, offrendo non solo un miglioramento del workflow pubblicitario, ma anche soluzioni mirate per ottimizzare il budget, massimizzare le performance media e incrementare il ROI complessivo. Questo sarà possibile grazie a una piattaforma unica che funge da repository centralizzata per tutti i dati pubblicitari, automazioni avanzate per il processo di attivazione dei media, funzionalità di reporting estese e suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale per una gestione strategica del budget per l’advertising.

"Il nostro impegno è supportare le imprese nel raggiungimento dell'eccellenza operativa, collaborando con i leader di settore in ciascun ambito. MINT integrerà nei propri servizi la Process Intelligence di Celonis, con l'obiettivo di ottimizzare l'intero workflow pubblicitario" ha dichiarato Marc Kinast, VP Corporate Development di Celonis.

"Siamo entusiasti di collaborare con Celonis come loro primo partner nel settore dei media e dell’advertising – e di lavorare insieme alla nostra missione di migliorare l'efficienza delle aziende a livello globale", ha dichiarato Lorenzo Larini, CEO di MINT. "Combinando la nostra minnovativa soluzione ARM con la piattaforma di Process Intelligence di Celonis, stiamo creando un set di strumenti potente, destinato a rivoluzionare il modo in cui le aziende ottimizzano le loro operazioni per il marketing e i media, sfruttando le più avanzate tecnologie di AI e automation disponibili oggi."



About MINT

MINT è la SaaS company leader mondiale nell’Advertising Resource Management (ARM), con sede a New York e presenza internazionale a Londra, Parigi, Monaco, Milano, Roma e San Paolo.

Brand enterprise leader appartenenti a tutte le principali industries si affidano a MINT per completare il proprio software ecosystem e favorire la propria trasformazione in vere data-driven companies.

Grazie ad automazione e intelligenza artificiale predittiva, la soluzione SaaS di MINT consente ai brand globali di generare la propria advertising equity e consolidare risorse, processi, workflow e dati in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di migliorare governance, visibilità, efficienza ed efficacia di tutte le operations pubblicitarie.

Empower Human Thinking. Per ulteriori informazioni, visita www.mint.ai.