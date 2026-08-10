Milano, 10 ago. - (Adnkronos) - Accordo trovato tra Leonardo Maria Del Vecchio e l’ex compagna Sara Soldati sull’affidamento della figlia. I dettagli della soluzione condivisa - valida fino a settembre - sono stati presi dalla stessa coppia davanti al giudice civile del tribunale di Milano della sezione Famiglia. Soddisfatti entrambi i genitori.
Minori: trovato accordo tra Del Vecchio e Soldani su affidamento figlia
10 agosto, 2026 • 12:53
Milano, 10 ago. - (Adnkronos) - Accordo trovato tra Leonardo Maria Del Vecchio e l’ex compagna Sara Soldati sull’affidamento della figlia. I dettagli della soluzione condivisa - valida fino a settembre - sono stati presi dalla stessa coppia davanti al giudice civile del tribunale di Milano della sezione Famiglia. Soddisfatti entrambi i genitori.