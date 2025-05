Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Quello dei bambini scomparsi è un fenomeno che affonda le sue radici in una molteplicità di cause: dalle situazioni di abbandono al disagio domestico, dai conflitti tra genitori fino, nei casi più dolorosi, alla tratta degli esseri umani e allo sfruttamento. Senza dimenticare il peso del quadro geopolitico complesso che stiamo vivendo, con i diversi fronti di conflitto, e i pericoli legati alla rete. Proprio la molteplicità delle cause suggerisce la necessità di risposte complesse, che non possono mai prescindere da una nuova alleanza basata sull'impegno comune di tutti gli attori coinvolti, a cominciare dai genitori e dalla famiglia, dalla scuola e dalle istituzioni". Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, in un messaggio inviato al convegno promosso da Telefono Azzurro in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi.

"Così come è necessario, per i minori stranieri non accompagnati, rafforzare il sistema di protezione -aggiunge- e potenziare tutti quei progetti di accoglienza e di integrazione che possano farli sentire parte di una nuova comunità. Fondamentale, infine, è il lavoro instancabile delle Forze dell'Ordine. Ringraziamo poi, ancora una volta, 'Telefono Azzurro' che, da decenni, è un punto di riferimento insostituibile quando si parla di infanzia".