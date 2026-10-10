

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Oggi e domani, Save the Children, l'organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro, animerà le piazze in tutta Italia con la seconda edizione di 'BisBuoni. Cambiamo il mondo un biscotto alla volta!'. I fondi raccolti grazie all'iniziativa sosterranno gli interventi dell'Organizzazione a supporto dei bambini e delle loro famiglie nei principali scenari di crisi globali. A sostenere l’iniziativa, stamattina, anche Marco Rossetti, attore e testimonial dell'Organizzazione, che ha fatto tappa allo stand di piazza Cola di Rienzo a Roma.

Per tutta la durata dell’iniziativa, dalle 10 alle 19, in diverse località in tutt'Italia, i volontari di Save the Children hanno allestito banchetti dedicati, dove è possibile sostenere bambine e bambini che vivono in contesti emergenziali, e ricevere in cambio i BisBuoni, biscotti solidali prodotti in edizione limitata da Paterson's (affiliata Ferrero) per Save the Children. Disponibili in due gusti, frolla classica e gocce di cioccolato, i BisBuoni sono confezionati in scatole di latta da 200 grammi e saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 15 euro. I BisBuoni uniscono il piacere della condivisione a un gesto di solidarietà. Sceglierli significa sostenere il lavoro di Save the Children negli interventi di emergenza, per garantire ai bambini e alle loro famiglie assistenza, protezione, cure, beni di prima necessità e spazi sicuri nelle aree colpite da conflitti, calamità naturali e crisi umanitarie, in Italia e nel mondo.

Ancora oggi, milioni di bambine e bambini vedono le proprie vite messe in pericolo da guerre e violenze. Nel 2025, una media di oltre 35.000 minori al giorno è stata costretta a fuggire dalla propria casa a causa di conflitti e violenze, il dato più alto mai registrato. Save the Children stima, inoltre, che circa 13 milioni di minori siano stati coinvolti in sfollamenti interni causati da conflitti e violenze, con un aumento del 46% rispetto ai circa 9 milioni del 2024. Nel 2025, inoltre, 6.266 bambine e bambini sono stati uccisi nei conflitti, con un aumento di circa il 34% rispetto all'anno precedente, mentre 24.174 minori hanno subito gravi violazioni dei propri diritti, il numero più alto da quando, 30 anni fa, è stato istituito il mandato Onu per la protezione dei bambini nei conflitti armati. Save the Children invita tutti a partecipare all’iniziativa oggi e domani nelle tante piazze d'Italia. Al link bisbuonisavethechildren.it si possono cercare le piazze nella propria città e contribuire a cambiare il futuro di tanti bambini, un biscotto alla volta.

