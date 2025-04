PHOTO





Milano, 8 apr. (Adnkronos Salute) - "Il Governo rinnova il proprio impegno nella prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili legate all'alimentazione e nella promozione di una maggiore consapevolezza sull'importanza della corretta nutrizione. In quest'ottica ho firmato il decreto istitutivo del Tavolo nazionale permanente sulla sicurezza nutrizionale (TaNSiN), attribuendo allo stesso obiettivi specifici per contribuire alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e delle patologie oncologiche attraverso la sana e corretta alimentazione dei cittadini". Lo annuncia Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute con delega alla sicurezza e igiene alimentare.

"E' ormai comprovato dalle evidenze scientifiche che l'obesità, spesso causata anche dalla scorretta alimentazione, rappresenta uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di patologie come il diabete mellito tipo 2, le cardiopatie e i tumori". Pertanto "la prevenzione - sottolinea Gemmato - non solo contribuisce a migliorare la qualità e la durata della vita, ma è anche uno strumento per rendere sostenibile il nostro Servizio sanitario nazionale, riducendo la necessità di cure, ricoveri, interventi e terapie farmacologiche". Il TaNSiN avrà il compito di promuovere iniziative volte a diffondere l'educazione alla sana alimentazione, integrando gli aspetti nutrizionali con quelli sociali, psicologici e culturali, si legge in una nota del ministero della Salute. Tra le importanti funzioni che svolgerà il tavolo, c'è anche quella di Osservatorio epidemiologico di sorveglianza nutrizionale che si configurerà attraverso il monitoraggio e la misura dello stato di salute della popolazione in relazione alla nutrizione attraverso i dati che, nel corso dei lavori, saranno rilevati e messi a disposizione dell'organismo. Inoltre, il TaNSiN coordinerà la rete dei Tavoli regionali sulla sicurezza nutrizionale (TaRSiN), con l'obiettivo di sviluppare politiche nutrizionali territoriali omogenee ed efficaci, mirate alle reali esigenze dei cittadini.

"La nutrizione - osserva Gemmato - è un sistema complesso in cui la parola chiave è multidisciplinarietà. Per questo motivo, il TaNSiN vedrà la partecipazione attiva di esperti provenienti da diversi settori: istituzioni, mondo scientifico e accademico, nonché tutti gli attori della filiera agro-alimentare. Questo è l'obiettivo del tavolo che, sottolineo, ha carattere permanente a testimonianza della volontà di affrontare con continuità una questione cruciale di salute pubblica. Con l'istituzione del TaNSiN, il ministero della Salute e il Governo si impegnano nella costruzione di un sistema alimentare più consapevole e sostenibile, capace di intercettare meglio le sfide di salute pubblica e di rispondere con un approccio integrato e innovativo". Il decreto istitutivo del tavolo è disponibile al link https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2025&codLeg=105677&parte=1%20&serie=null.