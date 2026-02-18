Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "Grazie a Marianna Madia la moratoria sull’utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale nelle nostre città resta in vigore fino a dicembre 2027. Una vittoria per il diritto e la libertà. Approvato in Commissione". Lo scrive Filippo Sensi del Pd sui social.
Milleproroghe: Sensi, 'bene ok emendamento per moratoria su riconoscimento facciale'
18 febbraio, 2026 • 15:23
