

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia sul Milleproroghe. Lunedì ci sarà il voto: dalle 12 e 20 si svolgeranno le dichiarazioni di voto e dalle 14 la chiama per la fiducia.



