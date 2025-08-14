

Roma, 14 ago (Adnkronos) - "Una tragedia terribile, il nostro cordoglio alla famiglia della vittima, la signora Cecilia De Astis, morta a causa della irresponsabilità di quattro ragazzini. Ciò che è terribile in questa come in altre circostanze è che il lutto venga usato come clava per le strumentalizzazioni politiche. Salvini ha subito smanettato sui social per richiedere lo sgombero dei campi rom. Ma qui da sgomberare ci sono solo le politiche che abbandonano la dimensione sociale e chi le promuove". Lo dice la capogruppo di AVS alla Camera Luana Zanella.

