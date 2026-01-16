

Milano, 16 gen. (Adnkronos) - E' stato fermato il 21enne accusato dell'omicidio di un uomo di 70 anni trovato senza vita la scorsa notte all'interno di un appartamento in via Peonie a Rozzano, alle porte di Milano. Il corpo presentava un profondo taglio alla gola e, secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto verosimilmente al termine di una lite per motivi legati alla droga. I carabinieri di Rozzano e Buccinasco sono riusciti a mettere in sicurezza il giovane di origine marocchina, il quale stava tentando di lanciarsi dal balcone dell’abitazione, e per lui è scattato il fermo da parte del pm di Milano Paola Biondolillo.

