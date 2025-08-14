

Milano, 14 ago. (Adnkronos) - E' almeno dal 2021 e fino a metà luglio del 2025 che l'argomento sul futuro dello stadio San Siro riempie le conversazioni di alcuni dei protagonisti dell'inchiesta sull'urbanistica che ha portato la Procura di Milano a sei arresti e a rivendicare un'inchiesta giudiziaria che sembrerebbe solo all'inizio.

Il 14 luglio scorso Sala esprime, come riporta la stampa, la sua speranza di poter chiudere la trattativa entro la fine di luglio, confermando la volontà di portare la questione all’attenzione del Consiglio comunale. L'allora assessore comunale all'Urbanistica Giancarlo Tancredi scrive al direttore generale di Palazzo Marino Christian Malangone. "Tavolo troppo politico. E poi Beppe ha sbroccato troppo..." è uno dei messaggi contenuti nei documenti (circa 4mila pagine di chat) depositate dalla Procura di Milano alle difese degli arrestati.

