

Milano, 15 ott. (Adnkronos) - Gianluca Soncin è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dagli atti persecutori per aver accoltellato e ucciso la compagna Pamela Genini, 29 anni, uccisa nel proprio appartamento in via Iglesias in zona Gorla a Milano. La pm Alessia Menegazzo e l'aggiunto Letizia Mannella hanno chiesto il carcere. A carico dell'indagato non risultano precedenti denunce per stalking anche se più testimoni avrebbero riferito di atteggiamenti minacciosi da parte dell'uomo di 52 anni.

