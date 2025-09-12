

Milano, 12 set. (Adnkronos) - "Ha risposto alle domande, ma non intendo riferire nel merito le sue dichiarazioni. Aspettiamo la decisione che arriverà nelle prossime ore". Lo afferma Niccolò Vecchioni difensore di Zaccaria Mouhib, vero nome del trapper Baby Gang, arrestato ieri per il possesso di tre pistole.

Il 24enne, non nuovo alle manette, è stato sorpreso dai carabinieri in un albergo in via Vallazze a Milano con una pistola calibro 9 con matricola abrasa e altre due pistole sono state trovate nella sua abitazione di Caloziocorte (Lecco).

Interrogato nel carcere di San Vittore dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica, la pm Maura Ripamonti ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per porto e detenzione illegali di armi comuni da sparo. La decisione della giudice è attesa in giornata.

