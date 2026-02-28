

Milano, 28 feb. (Adnkronos) - E' sul sistema frenante del tramlink - che ieri è deragliato provocando la morte di due passeggeri e alcune decine di feriti - che si focalizza l'attenzione della Procura di Milano intenzionata ad aprire un fascicolo (titolare la pm Elisa Calanducci) per omicidio colposo su quanto accaduto lungo viale Vittorio Veneto.

Il conducente della linea 9, che non ha riportato ferite gravi, ha parlato di un malore. Il nuovo tram bidirezionale, che collega la stazione Centrale a Porta Genova, è dotato di un sistema frenante efficacissimo ma manuale. Il cosiddetto sistema frenante a "uomo morto" è infatti un dispositivo di sicurezza automatico che arresta il tram se chi guida lascia la leva, a causa magari proprio di un malore, almeno per 30 secondi. In assenza dell'azione da parte del conducente, il freno si inserisce automaticamente, impedendo al mezzo di continuare a funzionare senza un operatore vigile.

Un sistema per evitare incidenti che in questo caso, forse data la distanza ravvicinata tra malore e deragliamento, potrebbe non aver funzionato. Il tram 9 ha saltato la fermata precedente (distante qualche decina di metri dall'impatto) quindi, invece di procedere dritto, ha girato (il sistema di scambio era rimasto impostato dalla linea del tram precedente) sulla sinistra impattando a una velocità elevata contro un palazzo. Sarà una consulenza cinematica a chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e se la velocità è stata una delle cause dell'incidente.

