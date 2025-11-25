

Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Restano in carcere, perché le esigenze cautelari permangono, i due maggiorenni accusati della rapina e del tentato omicidio di uno studente universitario, aggredito e accoltellato in corso Como a Milano lo scorso 12 ottobre. Per la giudice delle indagini preliminari di Milano Chiara Valori i due maggiorenni, sentiti a verbale, hanno minimizzato le proprie colpe e hanno fornito versioni inverosimili. Un rimpallo di responsabilità - le immagini video riprendono l'intero gruppo (fra loro anche tre minorenni) - che hanno portato lo stesso pubblico ministero Andrea Zanoncelli a dare parere negativo sulla richiesta di domiciliari avanzata dai difensori dei due indagati. Parere negativo su cui oggi concorda la gip Valori.

