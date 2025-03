Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Riccardo C. era parzialmente incapace di intendere e volere quando all'ora diciassettenne, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, uccise a coltellate padre, madre e fratellino nella loro villetta a Paderno Dugnano, comune alle porte di Milano. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica di Franco Martelli, disposta dalla giudice per i minori Laura Margherita Pietrasanta. L'avvocato Amedeo Rizza sosteneva invece, in una consulenza difensiva, un'incapacità totale.