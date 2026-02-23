

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Carmelo Cinturrino, l'agente fermato per l'omicidio volontario del pusher Abderrahim Mansouri, ucciso durante un controllo anti spaccio il 26 gennaio nella zona di Rogoredo, è stato bloccato stamane - intorno alle 8.30 - nel parcheggio del commissario Mecenate dove, fino a oggi, prestava servizio. L'uomo, privo della sua Beretta perché dal momento dell'indagine è stato allontanato dalle attività operative, non ha opposto resistenza. E' uno dei particolare raccontati dal capo della Squadra Mobile, Alfonso Iadevaia, nella conferenza stampa in Questura.

