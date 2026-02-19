

Milano, 19 feb. (Adnkronos) - Sono in corso da ore gli interrogatori dei quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso nella morte di Abdherraim Mansouri, 28 anni, ucciso con un colpo di pistola esploso da un quinto agente durante un controllo anti spaccio nella zona boschiva di Rogoredo, alle porte di Milano, lo scorso 26 gennaio.

Il pubblico ministero di Milano Giovanni Tarzia li sta ascoltando negli uffici della Questura e, in particolare, le domande vertono sulla dinamica di quanto accaduto e sul presunto ritardo di circa 20 minuti nell'aver chiamato i soccorsi. Un elemento da chiarire è la presenza della pistola a salve trovata accanto alla vittima di origine marocchina, arma priva di impronte, e su cui la difesa - ma anche chi indaga - avanza ombre: potrebbe essere stata messa dopo per giustificare lo sparo esploso a una distanza di circa 25 metri. Da quanto si apprende qualcuno degli indagati, tutti già sentiti inizialmente come testimoni, potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere.

