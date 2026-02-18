

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - I quattro poliziotti indagati per favoreggiamento e omissione di soccorso di Abdherraim Mansouri, ucciso da un altro poliziotto lo scorso 26 gennaio durante un controllo anti spaccio a Rogoredo, saranno interrogati domani mattina in Questura a Milano dal pubblico ministero Giovanni Tarzia. In quanto indagati potranno avvalersi della facoltà di non rispondere, dopo aver fornito, subito dopo l'accaduto, una versione dei fatti che non convince la Procura guidata da Marcello Viola.

Nell'invito a comparire si sottolinea come gli agenti del commissariato Mecenate abbiano "aiutato" il collega Carmelo Cinturrino - l'assistente capo indagato per omicidio volontario -, a "eludere le investigazioni della Squadra mobile" di via Fatebenefratelli. In particolare gli indagati "omettevano" di riferire della presenza "di persone diverse dagli operanti della Polizia di Stato" e riferivano "in modo non conforme al vero la successione dei propri movimenti, la posizione e la condotta degli altri soggetti presenti nonché i tempi impiegati per allertare i soccorsi", si legge nella convocazione.

Per chi indaga si tratta di "più azioni esecutive" che hanno come fine un "medesimo disegno criminoso" che si traduce - per chi indaga - nel 'celare' i testimoni presenti e nel aver tardato di circa 20 minuti l'arrivo dei soccorsi, mentre il 28enne di origine marocchina "era ferito e agonizzante". Un'ipotesi di reato aggravata dall'aver commesso il fatto "in violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio". E' su questi aspetti che verteranno le domande del pubblico ministero.

