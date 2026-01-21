

Milano, 21 gen. (Adnkronos) - "Un documento con numerose considerazioni e soprattutto la ritenuta attendibilità della persona offesa e l'affermazione di aver ritenuto provata la responsabilità penale dell'imputato" è stato trovato in un'aula di udienza di Milano dal difensore Paolo Cassamagnaghi, che insieme alla collega Roberta Ligotti, ha chiesto la ricusazione dei giudici della sesta sezione penale che dovevano pronunciarsi su un caso di violenza sessuale. Una "sentenza di condanna, già scritta" - sebbene dovesse essere ascoltato "un consulente tecnico", precisa l'avvocato - che ha portato a interrompere l'udienza e a presentare istanza. Sulla questione dovrà ora pronunciarsi il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia.

