

Milano, 18 feb. (Adnkronos) - La giudice per l'udienza preliminare di Milano Giulia Masci ha accolto i patteggiamenti proposti da cinque degli indagati nell'inchiesta sul presunto sistema di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di Serie A.

In particolare le pene sono di 2 anni per Patrik Frizzera e 2 anni e 3 mesi per Tommaso De Giacomo i presunti gestori del "sistema", mentre le pene maggiori (2 anni e 6 mesi) sono per i tre soci della gioielleria milanese Elysium - Antonio Scinocca, Antonino Parise e Andrea Piccini - al centro dell'indagine della Guardia di finanza coordinata dai pubblici ministeri Roberta Amadeo e Paolo Filippini. Della confisca, tra conti e immobili, per circa 1,5 milioni di euro, poco meno di 800mila euro sono già stati incassati.

I calciatori stanno pagando sanzioni disciplinari per uscire dal procedimento, mentre Nicolò Fagioli e Sandro Tonali probabilmente ricorreranno al patteggiamento dovendo rispondere anche dell'accusa di aver pubblicizzato le piattaforme illecite di scommesse e non solo di aver scommesso illegalmente.

