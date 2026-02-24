

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Io sono rimasta colpita da come Meloni e Salvini si siano subito buttati a strumentalizzare la vicenda di Rogoredo attaccando i giudici dicendo che era un errore far partire le indagini. Per fortuna che quelle indagini siano partite... E mi aspetto che Meloni e Salvini si scusino. Questa vicenda dimostra tutta l'inadeguatezza di un governo che cerca di mettere le istituzioni una contro l'altra e quanto sia invece importante che forze dell'ordine e magistratura indipendente facciano chiarezza. Teniamoci stretti questi principi". Lo dice Elly Schlein ad un'iniziativa per il No al referendum a Latina.

