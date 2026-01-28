Roma, 28 gen (Adnkronos) - Sul caso dell'agente di polizia che ha sparato a un 28enne marocchino a Rogoredo (Milano) "mi auguro prima di tutto che la magistratura faccia il suo lavoro. E' una cosa importante che in questo Paese ci sia una magistratura indipendente per indagare e verificare se c'è stato un eccesso di uso della forza". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein.
Milano: Schlein, 'importante ci sia magistratura indipendente su verifica uso forza'
28 gennaio, 2026 • 12:03
