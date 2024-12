Roma, 24 dic (Adnkronos) - "L'aggressione omofoba avvenuta a Milano il 22 dicembre, contro una coppia di giovani uomini insultati e attaccati fisicamente mentre camminavano mano nella mano, è un fatto gravissimo e inaccettabile. Per questo motivo ho presentato un'interrogazione ai ministri della Giustizia e dell'Interno". Lo scrive sui social il senatore di Iv Ivan Scalfarotto.

"Questo episodio, purtroppo, non è isolato: i casi di violenza e discriminazione omolesbobitransfobica sono sempre più frequenti. È necessario che il Governo intervenga con urgenza, introducendo misure immediate ed efficaci affinché questi fenomeni siano prevenuti e contrastati -aggiunge Scalfarotto-. Chiedo inoltre che sia chiarito se gli aggressori siano stati identificati e quali provvedimenti siano stati presi. Non possiamo più tollerare inerzie, specie da un governo che non ha esitato a introdurre nuovi reati e nuove pene in ogni occasione e molto spesso anche per decreto legge: servono azioni concrete e immediate per tutelare i diritti e la sicurezza di tutti i cittadini, in particolare quelli più esposti all'odio e alla discriminazione".