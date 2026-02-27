

Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Esprimo il mio più sincero cordoglio ai familiari delle persone che hanno perso la vita e la mia vicinanza a tutti i feriti dell’incidente di Milano. Un pensiero riconoscente va ai soccorritori e alle forze dell’ordine intervenuti, con la convinzione che saranno accertate con rigore le cause di questo devastante incidente". Così il leader di Iv, Matteo Renzi.

