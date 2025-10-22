Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Una donna lotta per la vita a Milano dopo essere stata accoltellata. A colpirla, con molta probabilità, l’ex marito. Se così fosse, ci auguriamo pene esemplari. A lei va tutta la nostra vicinanza e la speranza che riesca a riprendersi da questa vile aggressione, sia fisicamente che emotivamente. Non ci sono più parole per commentare simili atrocità”. Così la deputata Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari opportunità della Lega.
Milano: Ravetto, 'mancano parole per commentare atrocità'
22 ottobre, 2025 • 11:43
