Milano, 17 gen. (Adnkronos) - La procura di Milano ha attivato la rogatoria con l'Inghilterra per poter ottenere di ascoltare la ragazza che, tramite stampa, ha denunciato (querela non ancora formalizzata nelle sedi opportune) di essere tra le vittime delle violenze di Milano. Aggressione sessuali di gruppo, nei confronti di almeno otto vittime, immortalate dalle telecamere all'incrocio tra piazza Duomo e galleria Vittorio Emanuele II la notte di Capodanno per festeggiare l'arrivo del 2025 su cui la procura di Milano, con l'aggiunta Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo, sta indagando.