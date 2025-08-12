

Milano, 12 ago. (Adnkronos) - La Procura di Milano farà ricorso contro il Tribunale di Milano che ha annullato l'ordinanza che annulla l'arresto del costruttore Andrea Bezziccheri (che ha lasciato il carcere di San Vittore) dell'ex componente della Commissione per il paesaggio del Comune di Milano, Alessandro Scandurra che non è più ai domiciliari. Il dispositivo dei giudici non dispone nessun altra misura per due degli indagati dell'inchiesta sull'urbanistica. La motivazione della decisione sarà depositata entro 45 giorni.

