Milano, 21 lug. (Adnkronos) - Il 16 dicembre scorso la pm di Milano Marina Petruzzella chiese "con la massima urgenza" di avere copia dall'Area elettorale della Corte d'Appello di Milano della documentazione sui contributi all'ultima campagna elettorale del sindaco Giuseppe Sala. Una richiesta che la giudice Carla Romana Raineri accolse lo stesso giorno. E' quanto emerge negli atti dell'ultima inchiesta sull'urbanistica.

Nei documenti allegati agli atti vengono forniti una decina di bonifici (omissati) con cifre - dai 5mila ai 30mila euro - che società, amministratori delegati o singoli versano come contributo per la campagna elettorale, un finanziamento previsto dalla legge. In particolare, da un'autodichiarazione dello stesso Sala, si evince come la sua campagna elettorale abbia ricevuto la somma di oltre 147mila come contributi da terzi e circa 15mila come servizi da terzi, mentre le spese ammontano a quasi 218mila euro di spese per la campagna elettorale del 3 e 4 ottobre 2021.

L'unico bonifico in chiaro di una società è la RealStep, srl che si occupa di sviluppo e gestione di progetti immobiliari per conto terzi', che versa il 21 ottobre 2021 la cifra di 2mila euro a Luigi Di Marco mandatario elettorale di Giuseppe Sala. Sulle società, da quanto si apprende, la procura potrebbe indagare per capire se possano essere state in qualche modo favorite.