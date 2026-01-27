

Milano, 27 gen. (Adnkronos) - "Sono triste e preoccupato". Descrive così il poliziotto di Milano indagato per omicidio volontario il suo stato d'animo. Parole riferite al legale, mentre sono in corso gli approfondimenti della dinamica di quanto accaduto ieri durante la sparatoria in cui ha perso la vita, in un controllo antidroga in zona Rogoredo, un 28enne di nazionalità marocchina.

