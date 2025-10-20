

Milano, 20 ott. (Adnkronos) - Gli amici di Pamela Genini, uccisa dall'ex fidanzato Gianluca Soncin, saranno ascoltati dalla procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo per provare a ricostruire il quadro di minacce, violenze e atti persecutori in cui sarebbe maturato l'omicidio avvenuto nell'appartamento di via Iglesias la sera del 14 ottobre scorso. Alcuni degli amici della vittima non hanno nascosto, sentiti dalla polizia e dai giornalistici, alcune precedenti aggressioni che sarebbero state subite dalla ventinovenne uccisa con oltre 30 coltellate.

