

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Pd, M5S e Avs chiedono al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, di venire in aula a riferire sulla vicenda di Rogoredo. E a "scusarsi" per "strumentalizzazione" fatta da parte del governo e della maggioranza a "fini politici", sostengono le opposizioni, in vista del referendum.

Dice in aula alla Camera, Angelo Bonelli: "Ci vorrebbero le scuse da parte della presidente Meloni, troppo occupata se partecipare o no a Sanremo, del ministro Salvini, del ministro Piantedosi, del capogruppo Bignami. In queste settimane c'è stata una continua strumentalizzazione dell'autorità giudiziaria, l'utilizzo dei fatti cronaca a fini politici per il referendum. Noi abbiamo capito, gli italiani hanno capito: voi piegate ai vostri interessi qualunque fatto di cronaca. Venga Piantedosi a spiegare perchè c'è stata questa strumentalizzazione e come intenda difendere l'onorabilità delle forze di polizia".

Si unisce Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle: "Chiedete scusa". Quindi Matteo Mauri del Pd: "Venga Piantedosi a riferire perchè i fatti, come ricostruiti dalla Questura di Mikano, denotano tutta la gravità della situazione. Meloni e Salvini, e non solo loro, hanno provato vergognosamente a strumentalizzare questa vicenda drammatica por portare a casa un po' di consenso e girarla attorno al referendum, autorappresentandosi come amici delle forze dell'ordine quando oggi come oggi è evidente che per essere vicini alle forze dell'ordine vanno innanzitutto difese le istituzioni".



