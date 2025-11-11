

Roma, 11 (Adnkronos) - "Ignazio, sei Presidente del Senato, occupati di quello. É indegno che dal tuo ruolo (ti do del tu perché se ti comporti così sei tu a squalificarlo) ti metti a disquisire di ciclabili o di mettere bus sopra le metropolitane". Lo scrive sui social l'europarlamentare Pd, Pierfrancesco Maran, a proposito delle dichiarazioni di Ignazio La Russa. "Quando governeremo noi Milano sposteremo la ciclabile di Corso Buenos Aires", ha detto il presidente del Senato.

"Già che ci sei - aggiunge Maran- occupati del fatto che la finanziaria che si sta discutendo al Senato taglia i fondi per le nuove metropolitane di Milano e Roma. Non saranno autobus ma aver soldi per continuare a costruirle é comunque utile (per noi che le usiamo eh, non dico per te)".

