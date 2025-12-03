

Milano, 3 dic. (Adnkronos) - "Non considero le deroghe di cui disponeva la Commissione per il paesaggio una mancanza di attenzione al territorio". Lo afferma l'ex assessore milanese all'Urbanistica Pierfrancesco Maran sentito in aula come testimone nel processo Torre Milano, l'edificio in via Stresa affacciata su piazza Carbonari che vede alla sbarra per abusi edilizi e lottizzazione abusiva otto imputati fra costruttori, architetti, dirigenti ed ex dirigenti di Palazzo Marino.

Nel suo intervento in aula ricorda di aver ricoperto quel ruolo dal giugno del 2016 e di come la Commissione disponeva già di deroghe a costruire dal precedente piano regolatore. "Partecipavo con frequenta all’attività della Commissione urbanistica" ma Maran non ha ricordi precisi rispetto alla discussione sul progetto di via Stresa. "Milano aveva bisogno di un cambio di passo. Il Pgt è un documento che necessita di un'ampia maturazione, viene approvato in doppia lettura dal Consiglio comunale, comporta un grande lavoro e impone come obiettivo il bene comune" conclude l'europarlamentare.

